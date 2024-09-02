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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türk Sporcular Gülle Atmada Başarılı Oldu

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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında kadınlar gülle atma F20 sınıfında milli sporculardan Ebrar Keskin 5'inci, Eda Yıldırım ise 13'üncü oldu. Altın madalyayı Büyük Britanya'dan Sabrina Fortune kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında kadınlar gülle atma F20 sınıfında milli sporculardan Ebrar Keskin 5'inci, Eda Yıldırım ise 13'üncü oldu.

Stade de France'da düzenlenen atletizm müsabakalarında kadınlar gülle atma F20 sınıfında final müsabakası yapıldı.

Ebrar Keskin 13,66 metrelik atışıyla 13 sporcu arasında 6'ncı, Eda Yıldırım ise 11,95 metrelik derecesiyle 13'üncü sırada finali tamamladı.

Altın madalyayı Büyük Britanya'dan Sabrina Fortune, 15,12 metrelik atışıyla dünya ve paralimpik rekoru kırarak elde etti. Gümüş madalyayı 14,43'le Fransa'dan Gloria Agblemagnon, bronz madalyayı ise Ekvador'dan Poleth Isamar Mendes Sanchez 14.31'lik atışıyla kazandı.

Kaynak: AA / Spor

Büyük Britanya Eda Yıldırım Atletizm Paris Spor Spor Güncel Haberler

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