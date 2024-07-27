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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Judo'da Kadınlar 48 Kilo Altın Madalya Japon Sporcunun

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yapılan judo müsabakalarında kadınlar 48 kiloda Japon sporcu Natsumi Tsunoda, altın madalyaya ulaştı. Finalde Moğolistanlı Bavuudorjiin Baasankhüü'yü mağlup eden Tsunoda, altın madalyanın sahibi oldu. Fransız Shirine Boukli ve İsveçli Tara Babulfath ise bronz madalyayı paylaştı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'da ilk gününde yapılan judo müsabakalarında kadınlar 48 kiloda Japon sporcu Natsumi Tsunoda, altın madalyaya ulaştı.

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen ve milli sporcu Tuğçe Beder'in ilk turda elendiği müsabakaların finalinde Natsumi Tsunoda, Moğolistanlı Bavuudorjiin Baasankhüü ile karşılaştı.

Rakibini mağlup eden Japon sporcu, altın madalyanın sahibi oldu.

Bu kiloda Fransız Shirine Boukli ile İsveçli Tara Babulfath bronz madalyayı paylaştı.

Kaynak: AA / Spor

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