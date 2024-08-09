Paraya para demeyecek! Kerem Aktürkoğlu'nun yeni maaşı dudak uçuklatıyor

Büyük heyecana sahne olacak olan Trendyol Süper Lig bu akşam başlıyor. 2024-25 sezonunun açılışa maçında Hatayspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da ise gündem Kerem Aktürkoğlu.

SPARTAK MOSKOVA RADARA ALDI

Spartak Moskova'nın Galatasaray'da 1 milyon euro kazanan Kerem Aktürkoğlu'na 3 milyon euro maaş teklif ettiği iddia edildi. Milli futbolcunun bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

23 GOLE KATKI SAĞLADI

26 yaşındaki oyuncu, geçen sezon sarı-kırmızılı formayla 54 maçta 15 gol 8 asistlik performans sergiledi.