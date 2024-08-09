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Paraya para demeyecek! Kerem Aktürkoğlu'nun yeni maaşı dudak uçuklatıyor

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Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunun açılışa maçında Hatayspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği merak ediliyor. Spartak Moskova'nın, milli futbolcuya 3 milyon euro maaş teklif ettiği iddia edildi. Galatasaray'da 1 milyon euro kazanan milli futbolcunun bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

Büyük heyecana sahne olacak olan Trendyol Süper Lig bu akşam başlıyor. 2024-25 sezonunun açılışa maçında Hatayspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da ise gündem Kerem Aktürkoğlu.

SPARTAK MOSKOVA RADARA ALDI

Spartak Moskova'nın Galatasaray'da 1 milyon euro kazanan Kerem Aktürkoğlu'na 3 milyon euro maaş teklif ettiği iddia edildi. Milli futbolcunun bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

23 GOLE KATKI SAĞLADI

26 yaşındaki oyuncu, geçen sezon sarı-kırmızılı formayla 54 maçta 15 gol 8 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (4)

mert kılıc:

alanın elinde patlayacak olan bir bal yapmaz arı

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Mustapha Kose:

güle güle , zaten durmak istemiyon gitte herkez rahatlasın.

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VATOZZ:

Gereksiz oyuncuya tonlarca para hibe ediliyor. Çok yazık. Bu kereme verilen para yerine top toplayıcı larina temizlikcilere hizmet sektörüne verilse vallahi bundan kıymetli.

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YalancıSavar:

Bu futbolculara vergi oranı arttırılmalı

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