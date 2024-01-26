Paralimpik Oyunları Goalball Branşında Olimpiyat Şampiyonu Gülşah Aktürk Genç Sporcularla Buluştu

Paralimpik Oyunları Goalball branşında Olimpiyat Şampiyonu olan Gülşah Aktürk, genç sporcularla söyleyişi gerçekleştirdi.

2016 Rio Paralimpik Oyunları Goalball branşında Olimpiyat Şampiyonu, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında dereceleri bulunan Gölyakalı sporcu Gülşah Aktürk, Gölyaka Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte gençlerle İlçe Spor Salonu'nda bir araya geldi.

Başarılarının sırlarını genç sporcularla paylaşan Aktürk, etkinlik sonunda onların merak ettikleri soruları cevapladı ve ilçe sporcularıyla görme engelli futbol branşında şut çalışmaları gerçekleştirdi. - DÜZCE