Haberler

Almiron'un kırmızı kartı, FIFA Dünya Kupası'nda ilk

Almiron'un kırmızı kartı, FIFA Dünya Kupası'nda ilk
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye-Paraguay maçında, Paraguaylı futbolcu Miguel Almiron, konuşurken eliyle ağzını kapatması nedeniyle kırmızı kart gördü. Yeni kural ilk kez bu karşılaşmada uygulandı.

Paraguaylı futbolcu Miguel Almiron, Türkiye ile oynanan karşılaşmada ağzını kapatıp konuştuğundan dolayı kırmızı kart gördü ve yeni kural ilk kez uygulandı.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında San Francisco Bay Area'da Türkiye ile Paraguay mücadele ederken, yeni kırmızı kart kuralı ilk kez uygulandı. İlk yarının uzatma dakikalarında bir pozisyonda karşılaşmanın hakemi Ivan Barton, VAR'ın uyarısıyla ekranın başına geldi. Pozisyonu izledikten sonra sahaya dönen Barton, 45+3. dakikada Paraguay futbolcu Miguel Almiron'u konuşurken eliyle ağzını kapatmasından dolayı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Bu turnuvada yürürlüğe giren kural, ilk kez Türkiye - Paraguay karşılaşmasında uygulandı. - SAN FRANCISCO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet'i ziyaret etti

Süleyman Soylu'dan dikkat çeken ziyaret
Dünya bu anları konuşuyor! Amerika'ya damga vuran ''Türk yürüyüşü''

Dünya bu görüntüleri konuşuyor!
Survivor 2026'nın şampiyonu Mert Nobre oldu

6 aylık maraton bitti, Survivor 2026'nın şampiyonu belli oldu

Ünlü türkücü İsmail Altunsaray ailesinin gözü önünde trafikte dehşeti yaşadı

Ünlü türkücü trafikte dehşeti yaşadı: Çocuğunun gözü önünde saldırdı
Görüntü Alanya'dan! Restorandaki 'dans' şovu büyük tartışma yarattı

Biri bu rezilliğe dur desin!
Bizim maçta tarihe geçen an! Yeni kural sonrası direkt kırmızı kart çıktı

Bizim maçta tarihe geçen an! Yeni kural sonrası direkt kırmızı kart
Kucağına aldığı çocuğuyla 8'inci kattan atladı: Anne öldü, çocuk ağır yaralandı

4 yaşındaki çocuğunu kucağına alıp intihar etti