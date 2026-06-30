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Paraguay, Almanya'yı eleyerek son 16 turuna yükseldi

Paraguay, Almanya'yı eleyerek son 16 turuna yükseldi
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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay, normal süresi 1-1 biten maçta Almanya'yı penaltı atışlarında 4-3 yenerek son 16 turuna yükseldi.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay, Almanya'yı penaltı atışlarında yenerek son 16 turuna yükseldi.

2026 Dünya Kupası son 32 turunda Almanya ile Paraguay, Boston Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Faslı hakem Jalal Jayed'in düdük çaldığı müsabakada Paraguay, 42. dakikada Enciso'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarısı bu skorla geçilen maçın 2. yarısına etkili başlayan Almanya, Kai Havertz 54. dakikada attığı kafa golüyle beraberliği yakaladı. Paraguay, savunmada etkili bir oyun sergilerken kontrataklarla pozisyonlar buldu. Almanya da kenar ortalarla gol ararken, karşılaşmanın normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

'Panzerler', uzatma dakikalarında üstün bir oyun sergilerken Jonathan Tah ile buldukları gol, VAR'dan gelen uyarı sonrası faul gerekçesiyle iptal edildi.

Mücadelede 120 dakikada da eşitlik bozulmazken seri penaltı atışlarını geçildi. Paraguay, penaltılarda 4-3'lük üstünlük sağlayarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Paraguay, son 16 turunda Fransa - İsveç eşleşmesinin galibi ile oynayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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