Para yüzücü Defne Kurt, Avrupa Şampiyonası'nda 3. altın madalyasını kazandı

Milli sporcu Defne Kurt, 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda üçüncü altın madalyasını kazandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Defne Kurt, kadınlar 100 metre kelebek S10 kategorisi finalinde yarıştı.

Finalde 1,03,98'lik derecesiyle rakiplerini geçerek birinci olan Defne, şampiyonada üçüncü altın madalyasını elde etti.

Organizasyonda erkekler 100 metre serbest S8 finalinde mücadele eden Turgut Aslan Yaraman da 58,07'lik derecesiyle yarışı ikinci tamamlayarak gümüş madalyaya ulaştı.

Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü altın madalyasını kazanan Defne Kurt, final yarışının ardından AA muhabirine, "Birinci oldum. İstiklal Marşımızı okutacağımız için mutluyum ama kendi istediğim dereceye gelemedim. Rekor istiyordum. Son kolda nefes almamam gerekiyordu niye aldım bilmiyorum. Bir dahakine bu rekoru da kıracağım. Rekoru kırmıştım. Sonrasında başka bir yüzücü rekoru kırdı. Aramızda bir hesaplaşma var. Bu nedenden dolayı tam mutlu değilim." dedi.

Kendi derecesinin daha iyi gelebileceğini ifade eden Defne, iki yarışı daha olduğunu ve onları da atlatarak altın madalyaya ulaşmak istediğini belirtti.

Cumartesi günü sona erecek şampiyonada Türkiye, dördüncü günün sonunda 6 altın, 5 gümüş toplamda 11 madalya elde etti.

Kaynak: AA