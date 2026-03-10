Haberler

"Para var huzur var" dedirten görüntü

Ünlü YouTuber ve boksör Jake Paul, nişanlısı ve Hollandalı sürat patencisi Jutta Leerdam'ın olimpiyat başarısını kutlamak için özel bir sürpriz hazırladı. Paul'ün bu jesti, kısa sürede yayıldı ve büyük ilgi gördü. Çiftin paylaşımı, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

OLİMPİYAT BAŞARISINI KUTLADI

Hollandalı sürat patencisi Jutta Leerdam'ın elde ettiği olimpiyat başarısının ardından Jake Paul, nişanlısını özel bir sürprizle karşıladı. Paul'ün hazırladığı kutlama anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Jake Paul'ün nişanlısı için hazırladığı sürpriz görüntüleri kısa sürede yayıldı. Çiftin paylaşımı takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Alper Kızıltepe
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

size her şey yakışır başarılı ve tatlı.

