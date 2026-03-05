"Para var huzur var" dedirten görüntü
Fransa'nın ünlü futbol takımı Paris Saint-Germain'in futbolcularının kullandığı lüks otomobiller büyük ilgi gördü. Antrenman tesislerinden ayrılırken görüntülenen futbolcuların birbirinden pahalı ve lüks otomobilleri geniş yankı buldu.
- PSG futbolcularının kullandığı otomobillerin değeri yüksek olarak belirtildi.
- Oyuncuların lüks ve spor araçlardan oluşan bir koleksiyonu sosyal medyada ilgi gördü.
Fransa devi Paris Saint-Germain'in futbolcularının kullandığı araçlar gündem oldu. Yıldız oyuncuların bindiği otomobillerin değeri görenleri şaşırttı.
ARAÇLARIN DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI
Psg futbolcularının antrenman tesislerinden ayrılırken görüntülendiği anlarda, oyuncuların kullandığı birbirinden lüks otomobiller dikkat çekti. Yüksek fiyatlı spor ve lüks araçlardan oluşan koleksiyon sosyal medyada büyük ilgi gördü.
YILDIZLARA YAKIŞAN KOLEKSİYON
Takımın dünya yıldızlarından oluşan kadrosu, yalnızca sahadaki performanslarıyla değil kullandıkları araçlarla da konuşulmaya devam ediyor.