Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası Muş'ta Düzenlenecek

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası, 10-13 Temmuz tarihleri arasında Muş'ta gerçekleştirilecek.

Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na dahil edilen para tırmanış branşının ülkemizde yaygınlaşması amacıyla düzenlenen şampiyona, Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yeni Spor Salonu'nda yapılacak. Türkiye'de ilk kez organize edilecek bu şampiyona Muş'ta düzenlenecek.

Yarışma kapsamında sporcu havuzunun oluşturulması, tesis yeterliliğinin artırılması, teknik kadroların eğitimi ve paralimpik hedeflere ulaşmak için yol haritasının belirlenmesi amaçlanıyor. Tüm kategorilerde AU2, AU3, AL1, AL2, RP1, RP2, RP3, B1, B2, B3 ve yaş gruplarında yapılacak organizasyona başvurular Dijital Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden alınacak. Son başvuru tarihi 7 Temmuz'da saat 11.00'de olacak.

Şampiyona ile ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Muş İl Temsilcisi Mehmet Çağlayan "Muş, para tırmanışın Türkiye'deki gelişimi için örnek bir ev sahipliği yapacak. Teknik altyapımız ve gönüllü desteğimizle başarılı bir organizasyona imza atacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Basın Kurulu Üyesi Fırat Demir, Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası'nın Muş'ta düzenlenmesinin kent için önemli bir prestij olduğunu belirterek, "Paralimpik sürece katkı sağlayacak bu tarihi organizasyonda yer almak Muş için büyük bir onur. Dağcılık potansiyelimizin böylesine özel bir branşla öne çıkması kentimiz adına sevindirici" dedi.

Yarışmada tüm kategorilerde dereceye giren sporculara madalya verilecek. Ayrıca yol ve harcırah ödemeleri yapılacak. Detaylı program, teknik toplantıda açıklanacak. - MUŞ