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Millilerden Para Tırmanış'ta 3 madalya

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Çekya'da düzenlenen Para Tırmanış Açık Şampiyonası'nda yarışan milliler, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Çekya'da düzenlenen Para Tırmanış Açık Şampiyonası'nda yarışan milliler, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonunun açıklamasına göre Brno kentindeki organizasyonda AL1 kategorisinde Mustafa Beyaz, AL2 kategorisinde de Erdem Hırka gümüş madalyanın sahibi oldu.

B3 kategorisinde mücadele eden Fatih Güney ise bronz madalya aldı.

Milliler, böylece organizasyonu 3 madalyayla tamamladı.

Kaynak: AA
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