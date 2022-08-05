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Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası

Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası

İtalya'da düzenlenen Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, takım müsabakalarında 6 madalya elde etti.

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İtalya'da düzenlenen Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, takım müsabakalarında 6 madalya elde etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, başkent Roma'da devam eden organizasyonun takım müsabakalarında madalyalar sahiplerini buldu.

TBESF Okçuluk Milli Takımı, 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanarak, Avrupa şampiyonaları tarihinde Türkiye adına bir ilke imza attı.

Madalya kazanan ay-yıldızlı ekipler şöyle:

Altın madalya:

W1 Erkek Takım (Yiğit Caner Aydın-Bahattin Hekimoğlu)

Makaralı Yay Kadın Çiftler Takım (Öznur Cüre-Sevgi Yorulmaz)

Klasik Yay Erkek Çiftler Takım (Yavuz Papağan-Sadık Savaş)

Gümüş madalya:

Klasik Yay Kadın Çiftler Takım (Merve Nur Eroğlu-Yağmur Şengül)

Bronz madalya:

Makaralı Yay Karışık Takım (Öznur Cüre-Bülent Korkmaz)

Klasik Yay Karışık Takım (Merve Nur Eroğlu-Yavuz Papağan)

Ayrıca W1 karışık takım kategorisinde Fatma Danabaş ile Yiğit Caner Aydın 4. sırayı alırken, makaralı yay erkeklerde Erdoğan Aygan-Bülent Korkmaz çifti 5. oldu.

Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası yarın yapılacak bireysel madalya müsabakalarıyla sona erecek. Milli okçular, 8 kategoride madalya mücadelesi verecek.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

İtalya Spor Haberler

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