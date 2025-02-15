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Para Atletizm Olimpik Deneme Yarışları Mersin'de Başladı

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Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Para Atletizm Olimpik Deneme Yarışları, Mersin'de 53 sporcunun katılımıyla başladı. Organizasyon, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na hazırlık amacı taşıyor.

"Para Atletizm Olimpik Deneme Yarışları" Mersin'de başladı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun (TAF) Nevin Yanıt Atletizm Pisti'nde düzenlediği organizasyonda 53 sporcu mücadele etti.

TAF Pare Atlet Genel Koordinatör Yardımcısı ve Atlamalar Koordinatörü Şahabettin Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada yarışların sporcuların performanslarını görme konusunda önemli olduğunu belirterek "Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na şimdiden hazırlanıyoruz. Burada seviye belirliyoruz. Sporcuların derecelerini değerlendireceğiz. 2028'deki olimpiyatlardaki ana hedefimize odaklanmak için tüm planlarımızı yapacağız." diye konuştu.

Organizasyon yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor
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