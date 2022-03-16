Milli sporcular Taha Yasin Küsmüş, Murat Oğuz ve Cevat Karagöl, Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde üçüncü oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hamar kentinde düzenlenen organizasyonda P1 - Erkekler 10 Metre Havalı Tabanca SH1 kategorisinde Taha Yasin Küsmüş, Murat Oğuz ve Cevat Karagöl'den oluşan milli takım, 1652 puanla bronz madalya kazandı.