Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası - Haberler

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Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası

Milli sporcular Taha Yasin Küsmüş, Murat Oğuz ve Cevat Karagöl, Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde üçüncü oldu.

Milli sporcular Taha Yasin Küsmüş, Murat Oğuz ve Cevat Karagöl, Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde üçüncü oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hamar kentinde düzenlenen organizasyonda P1 - Erkekler 10 Metre Havalı Tabanca SH1 kategorisinde Taha Yasin Küsmüş, Murat Oğuz ve Cevat Karagöl'den oluşan milli takım, 1652 puanla bronz madalya kazandı.

Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası

Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Avrupa Şampiyonası, Taha Yasin, Atıcılık, Milli, Spor, Haberler

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