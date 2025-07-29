Papen Mustafa, Türk Ocağı Limasol'un Sportif Direktörü Oldu

Papen Mustafa, Türk Ocağı Limasol'un Sportif Direktörü Oldu
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Galatasaray'ın eski futbolcusu Mustafa Kocabey, 'Papen' lakabıyla tanınan spor adamı, KKTC takımı Türk Ocağı Limasol'un sportif direktörlüğüne atandı. Kocabey, kendisini böyle bir kulübe kazandıran kulüp başkanına teşekkür etti.

Galatasaraylı eski futbolcu 'Papen' lakaplı Mustafa Kocabey, KKTC takımı Türk Ocağı Limasol'un sportif direktörü oldu.

Papen Mustafa lakaplı eski futbolcu Mustafa Kocabey, Türk Ocağı Limasol'un sportif direktörü oldu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, " Galatasaray, Kocaelispor, Yozgatspor, Kayserispor ve İstanbulspor formalarıyla attığı gollerle hafızalara kazınan, futbol tutkusunu sahadan yönetime taşıyan Mustafa Kocabey, namı diğer Papen Mustafa, Türk Ocağı Limasol'un yeni sportif direktörü oldu" denildi.

Kocabey ise yeni göreviyle ilgili, "Başkan Av. Mustafa Şener ve Disiplin Kurulu Başkanı pilot Bekir Kasapoğlu'na beni böyle köklü bir kulübe kazandırdığı için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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