Papara Göztepe, Voleybol Ligi İçin Slovenyalı Oyuncu Lana Scuka'yı Kadrosuna Katıyor

Gelecek sezon Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek Papara Göztepe, 29 yaşındaki Lana Scuka'yı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Slovenyalı oyuncu ile 1 sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Smaçör pozisyonunda oynayan Scuka, son olarak LKS Lodz forması giydi. Lana, daha önce Liu Jo Modena, Lardini Filottrano, Casalmaggiore, Vital Ljubljana, Geleximco Thai Binh, Yeşilyurt ve İlbank'da forma giydi." denildi.