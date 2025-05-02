Küresel piyasaları yakından ilgilendiren veri açıklandı

Küresel piyasaları yakından ilgilendiren veri açıklandı
'Şeytanın bacağını kırdık' diyen Erdoğan, Gabar'da günlük üretilen petrol miktarını açıkladı

"Şeytanın bacağını kırdık" deyip günlük üretim miktarını paylaştı
Emniyet'ten CHP otobüsünü polisin üzerine süren şoföre suç duyurusu

Yeni görüntü Emniyet'i harekete geçirdi! Yerlikaya'nın çıkışı çok sert
Çalıştığı zincir markette mesai arkadaşı tarafından darbedildi

Zincir market kamerasına yansıyan görüntü infial yarattı

Papara Göztepe, Sherridan Atkinson ile Anlaştı

Papara Göztepe, Sherridan Atkinson ile Anlaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin yeni ekibi Papara Göztepe, ABD'li oyuncu Sherridan Atkinson ile bir sezonluk sözleşme imzaladı. Atkinson, daha önce birçok ünlü takımda forma giymiştir.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Papara Göztepe, ABD'li oyuncu Sherridan Atkinson'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, pasör çaprazı pozisyonunda oynayan 29 yaşındaki Atkinson ile bir sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Son olarak Grand Rapids Rise forması giyen Sherridan, GS Panionios, Panathinaikos, Nilüfer Belediyespor ve Galatasaray takımlarında forma giydi. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Sherridan." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.