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Papara Göztepe'de Dört Oyuncunun Sözleşmesi Uzatıldı

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Vodafone Sultanlar Ligi'ne yükselen Papara Göztepe, Hande Naz Sunar, Nursevil Gökbudak, İlayda Uçak ve kaptan Ceren Kestirengöz Kapucu ile birer yıllık sözleşme uzattı. Takımdan ayrılan oyunculara da teşekkür edildi.

Vodafone Sultanlar Ligi'ne yükselen Papara Göztepe'de, Hande Naz Sunar, Nursevil Gökbudak, İlayda Uçak ve kaptan Ceren Kestirengöz Kapucu'nun sözleşmeleri uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 4 oyuncuyla birer yıllık sözleşme imzalandığını belirtilerek,

Açıklamada, takımdan ayrılan Duygu Ertaş Güncü, Melis Demir, Semra Özer, Ünzile Hacıoğlu, Derin Ezgi Taşdemir, Helena Rousseaux, Berin Fırat, Miroslava Paskova, Berra Eren ve Melisa Sazalan'a da emekleri için teşekkür edildi.

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Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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