Tahkim Kurulu, Ioannis Papanikolaou'nun 2 maçlık cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Çaykur Rizesporlu futbolcu Ioannis Papanikolaou'nun 2 maçlık cezasını onadı.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamada kurulun, ivedi görüşme talepli dosyayı incelediği belirtildi.

Rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü sebebiyle 2 maç ceza alan Çaykur Rizesporlu oyuncu Ioannis Papanikolaou'yla ilgili itirazın incelenmesinin ardından bu futbolcunun 2 maçlık cezasında isabetsizlik bulunmadığı ve başvurunun oybirliğiyle reddedildiği ifade edildi.