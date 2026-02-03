Tahkim Kurulu, Ioannis Papanikolaou'nun 2 maçlık cezasını onadı
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Çaykur Rizesporlu futbolcu Ioannis Papanikolaou'nun rakip takım futbolcusuna yönelik yaptığı ciddi faul sebebiyle verilen 2 maçlık cezasını onadı. İtiraz dosyası incelendi ve başvuru oybirliğiyle reddedildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Çaykur Rizesporlu futbolcu Ioannis Papanikolaou'nun 2 maçlık cezasını onadı.
TFF'nin sitesinde yer alan açıklamada kurulun, ivedi görüşme talepli dosyayı incelediği belirtildi.
Rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü sebebiyle 2 maç ceza alan Çaykur Rizesporlu oyuncu Ioannis Papanikolaou'yla ilgili itirazın incelenmesinin ardından bu futbolcunun 2 maçlık cezasında isabetsizlik bulunmadığı ve başvurunun oybirliğiyle reddedildiği ifade edildi.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor