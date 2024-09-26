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PAOK Teknik Direktörü Lucescu: 'Galatasaray ile daha iyi bir sonuç alabilirdik'

PAOK Teknik Direktörü Lucescu: 'Galatasaray ile daha iyi bir sonuç alabilirdik'
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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a 3-1 yenilen PAOK'un teknik direktörü Razvan Lucescu, pozisyonları değerlendiremediklerini ve Galatasaray'ın avantajlı bir durumda olduğunu vurguladı. Lucescu, maçın deneyim kazandırdığını belirtti.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-1 yenilen Yunanistan temsilcisi PAOK'un teknik direktörü Razvan Lucescu, kötü oynamamalarına rağmen İstanbul'dan mağlubiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Rumen teknik adam, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mücadelede girdikleri pozisyonlardan yararlanamadıklarını aktaran Lucescu, "Bu durumlarda yakalayınca atacaksın. Pozisyonları iyi değerlendirmezsen rakibin öz güveni artar. Zaten kaliteli ve baskılı oynayan bir takımla karşı karşıyaydık. Özellikle ilk yarıdaki pozisyonları daha iyi değerlendirmeliydik. Bunu yapsaydık çok daha iyi bir skorla buradan ayrılabilirdik." diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, tecrübe kazandıklarını belirterek, "Kolay pozisyonları kaçırınca Galatasaray'a şans ve güç verdik. Daha baskılı oynamalıydık. Böyle karşılaşmalar bize deneyim kazandıracaktır. Bu tecrübe, Yunanistan Ligi'ndeki maçlarda işimize yarayacaktır." ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile sahalarında da oynamak istediğini vurgulayan Lucescu, " Galatasaray, kaliteli oyunculara sahip olduğu için pozisyon buldu. Kolay bir maç değildi. Kendi evlerinde oynadıkları için avantajlıydılar. Galatasaray'dan kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Galatasaray ile bizim ev sahipliği yaptığımız bir maçta rövanş oynamak isterdim. Taraftarımız önünde daha farklı bir skor alabileceğimizi düşünüyorum. Buradan da iyi bir skorla ayrılabilirdik. Kesinlikle kötü oynamadık." şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray'ın son dönemde formda olduğunu belirten 55 yaşındaki teknik adam, "Galatasaray şu anda öz güvenli ve iyi bir dönemde. Fenerbahçe derbisini kazandıktan sonra öz güvenleri de artmış. Kolay bir karşılaşma değildi. İyi pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. İyi bir maçtı. Galatasaray kendi sahasında ve taraftarı önünde oynadığı için şanslıydı." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

Galatasaray istanbul 3-sayfa Futbol Spor Paok

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