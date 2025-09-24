Haberler

PAOK taraftarları, Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde İsrail'i protesto etti

PAOK taraftarları, Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde İsrail'i protesto etti
UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanacak maç öncesi Yunan taraftarlar, İsrail takımlarının turnuvaya katılımını protesto etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde Yunanistan ekibi PAOK ile İsrail takımı Maccabi Tel Aviv arasında oynanacak maç öncesinde ev sahibi taraftarlar İsrail'i protesto etti.

PAOK'TAN PROTESTO, FİLİSTİN'E DESTEK

Bugün saat 19.45'te Toumba Stadı'nda oynanacak maç öncesi PAOK taraftarları, İsrail takımlarının spor etkinliklerine katılmasını protesto etti ve Filistin'e destek verdi.

''İSRAİL'İ BOYKOT ET''

Filistin bayrağı açan ve soykırım karşıtı sloganlar atan taraftarlar "Özgür Filistin, yerinden edilmeye ve soykırıma hayır" ve "İsrail'i boykot et" pankartları açtı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
