Panathinaikos, Yunanistan Basketbol Ligi Finalinde İlk Maçta Olympiakos'u Yendi

Panathinaikos, Yunanistan Basketbol Ligi Finalinde İlk Maçta Olympiakos'u Yendi
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Yunanistan Basketbol Ligi final serisinin ilk maçında Panathinaikos, Olympiakos'u 80-68 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Maçın detayları ve ikinci maçın tarihi hakkında bilgiler.

Yunanistan Basketbol Ligi final serisi ilk maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, Olympiakos'u 80-68 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Nikos Galis Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-19 üstünlükle tamamlayan Panathinaikos, soyunma odasına 42-34 önde gitti. Üçüncü çeyreği de 58-50 galip bitiren Panathinaikos maçı da 80-68 kazandı.

Serinin ikinci maçı Olympiakos'un ev sahipliğinde 1 Haziran Pazar günü oynanacak.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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