Panathinaikos, Rövanş Maçı İçin Samsun'a Geldi
Panathinaikos, Avrupa Konferans Ligi rövanş mücadelesi için Samsun'a iniş yaptı. Takım, 19 Mayıs Stadyumu'nda son antrenmanını gerçekleştirecek ve basın toplantısı düzenleyecek.

Off Turu rövanş mücadelesi için Samsun'a geldi.

Panathinaikos, 2-1 kazandığı ilk maçın ardından rövanş karşılaşması için Samsun-Çarşamba Havalimanı'na bugün öğlen saatlerinde iniş yaptı. Panathinaikos Teknik Direktörü Rui Vitoria ve futbolcuların yer aldığı kafile, uçaktan indikten sonra kendilerini konaklayacakları otele taşıyan otobüse bindiler.

Yunan temsilcisi bugün 19 Mayıs Stadyumu'nda son taktik antrenmanını gerçekleştirecek. Ayrıca Panathinaikos kaptanı eski Trabzonsporlu futbolcu Anastasios Bakasetas ve Teknik Direktör Rui Vitoria, antrenman öncesinde basın toplantısına katılarak mücadeleyi değerlendirecek. - SAMSUN

