Pamukkale Belediyesporlu Dartçılar 2024'e Madalyalarla Başladı

Pamukkale Belediyesporlu dartçılar, 2024 yılına da madalyalar ile başladı. Mavi-beyazlı kulüpten 15 sporcu yeni yılın ilk turnuvasından toplam 18 madalya ile döndü.

Pamukkale Belediye Spor Kulübü'nün başarılı branşlarından olan dartta sporcular 2024 yılına da hızlı başladı. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası Sıralama Turnuvaları 3. Ayak Müsabakaları 11-14 Ocak 2024 tarihleri arasında Ankara Yenimahalle Spor Kompleksi Dart Salonu'nda gerçekleşti.

Minik, yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde gerçekleşen turnuvaya ülke genelinden 600 sporcu katıldı. Pamukkale Belediyespor takımı 15 sporcuyla katıldığı turnuvada 4 altın, 6 gümüş ve 8 bronz madalyanın sahibi oldu. Birinci tur maçlarında, Minik Kızlar kategorisinde Hatice Naz Kerse birinci olurken takım arkadaşı Selma Doğan ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Minik Erkeklerde ise Umut Kaya üçüncü olma başarısı gösterdi. Yıldız Kızlar yarışmalarında ilk üç sırayı mavi beyazlı ekibin sporcuları paylaştı.

Ayşegül Karagöz altın, Elif Öz gümüş, Fevziye Türkarslan bronz madalyanın sahibi oldu. Genç Erkekler kategorisinde Harun Salih Turgut Türkiye ikincisi olurken, Ömer Türkarslan üçüncü oldu. Genç Kızlar müsabakalarında Zehra Gemi gümüş madalya kazanırken, Ayşegül Karagöz ve Ceylin Ataş üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Turnuvanın ikinci tur mücadelelerinde Pamukkale Belediyesporlu dartçılar başarılı sonuçlar almaya devam etti. İkinci tur karşılaşmalarında, Minik Kızlar kategorisinde Fevziye Türkarslan Türkiye birincisi olarak altın madalya kazandı. Genç Kızlar'da Ayşegül Karagöz gümüş madalya kazanırken, Genç Erkekler'de Harun Salih Turgut bronz madalyanın sahibi oldu. Yıldız Erkekler kategorisinde, Ömer Türkarslan Türkiye birincisi olurken, Burak Yasin Turgut Türkiye üçüncüsü oldu. Yıldız Kızlar'da ise Pınar Önay gümüş madalya kazandı. Ayşe Bodur ise Kadınlar kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Pamukkale Belediyesporlu dartçılar bu şampiyonayı 4 altın, 6 gümüş ve 8 bronz madalya ile tamamlamış oldu. - DENİZLİ