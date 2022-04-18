Pamukkale Belediyespor'dan 13 madalya

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Pamukkale Belediyespor'un sporcuları şehrimize madalya ile dönmeye devam ediyor. Pamukkale Belediyespor Bocce branşında 8'i altın olmak üzere 12 madalya kazanırken, Güreş branşında da gümüş madalyanın sahibi oldu.

Pamukkale Belediyespor madalyalar kazanmaya devam ediyor. Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu faaliyet programında bulunan Bocce-Petank Türkiye Şampiyonası 12-16 Nisan tarihleri arasında yaklaşık 2000 sporcunun katılımıyla Antalya'da gerçekleşti. Pamukkale Belediyespor katıldığı 6 kategoride 8'i Altın olmak üzere toplam 12 madalya kazandı. Bocce-Petank Türkiye Şampiyonası; minikler, küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleşti. Küçük tekler kategorisinde Pamukkale Belediyesporlu sporculardan Okan Koç Türkiye birincisi olurken, Saffet Erdoğan ise üçüncü oldu. Küçük takımlar kategorisinde ise Umut Elbastım, Saffet Erdoğan ve Okan Koç'tan oluşan takım küçük erkeklerde altın madalya kazanırken, Melisa Kalınbaldır, Şükran Yeşil, Eylül Cengiz'den oluşan takımımız Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

Yıldızlar Altın Nokta kategorisinde mavi-beyazlı takım için mücadele eden Ziya Yılmaz Türkiye birincisi olarak, altın madalya kazandı. Yıldız-Genç takımlar kategorisinde Merve Karakaya ve Ziya Yılmaz takımı altın madalyanın sahibi oldu. Tek Erkekler müsabakalarına katılan 241 sporcu arasında şampiyonluğu göğüsleyen Pamukkale Belediye Spor kulübünü milli sporcusu Serdar Kılınç Türkiye'nin yeni 1 numarası oldu.

Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde başlayan U11-U13 Grekoromen - Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi. Serbest Güreş Türkiye şampiyonasında minikler kategorisi 44 kg'da Pamukkale Belediyesporu temsil eden sporcu Ali Bakan 44 kg'da Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. - DENİZLİ