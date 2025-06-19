Palmeiras ile Al Ahly Maçı Hava Muhalefeti Nedeniyle Ertelendi

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu'nda Palmeiras, Al Ahly ile 2-0 önde iken hakem tarafından hava muhalefeti nedeniyle maç ertelendi. Maçın ikinci yarısında Palmeiras iki gol atmasına rağmen, hava durumu nedeniyle karşılaşma yarıda kaldı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Palmeiras ile Al Ahly karşı karşıya geldi. Palmeiras'ın 2-0 önde götürdüğü maç hakem tarafından hava muhalefeti gerekçesiyle ertelendi.

Metlife Stadı'nda oynanan maçı İngiliz hakem üçlüsü Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn yönetti.

İlk maçlarında berabere kalan Brezilya ve Mısır ekiplerinin karşılaştığı maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarının başında 49'uncu dakikada Wessam Abou Ali'nin kendi kalesine attığı golle Palmeiras 1-0 öne geçti.

Bu golden 10 dakika sonra sahneye çıkan Jose Lopez attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Bu golden sonra ilginç bir gelişme yaşandı. İngiliz hakem Anthony Taylor bitime 30 dakika kala hava durumu gerekçesiyle stadın boşaltılmasını istedi ve maç yarıda kaldı. Karşılaşmanın hakemi teknik direktörlerle konuşup maçı tatil ederken, stat ekranında da 'Fırtına tehdidi nedeniyle güvenli yerlere sığının' uyarısı geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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