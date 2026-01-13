Sualtı Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası Konya'da düzenlenecek

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Paletli Yüzme Büyük, Genç, Yıldız ve Küçükler Türkiye Şampiyonası, Konya'da yapılacak.

Federasyonun açıklamasına göre Milli Takım Seçmeleri'nin de gerçekleştirileceği organizasyon 15 Ocak Perşembe günü başlayacak.

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki şampiyonada sporcular, kadın ve erkek kategorilerinde, su üstü, çift palet, dip ve tüp branşlarında yarışacak.

Organizasyon, 18 Ocak Pazar gününe kadar sürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Kadir Sağlam, 2026 sezonunun paletli yüzme branşını açtıkları için heyecanlı ve coşkulu olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Paletli yüzmede geçen yıl dünya ve Avrupa şampiyonluklarında altın, gümüş ve bronz madalyalar kazandık. Hedefimiz, madalya sayımızı katlayarak bayrağımızı bu yıl uluslararası yarışmalarda daha çok dalgalandırmak olacak. Her branşımıza, hedeflerimiz doğrultusunda ayrı ciddiyet ve önem veriyoruz. Sezonun ilk şampiyonasına katılacak tüm sporcularımıza, antrenör ve kulüplerimize başarılar diliyorum. 2026 sezonumuz sualtı camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Sualtı sporları ailemizin her zaman yanında olan Gençlik ve Spor Bakanımız sayın Osman Aşkın Bak, bakan yardımcımız sayın Hamza Yerlikaya ve bakanlık çalışanlarımıza, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze camiamız adına çok teşekkür ederim."