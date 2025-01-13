Üye Girişi
Haberler
Özgür Özel'in konuşması sırasında 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganı atıldı

Özgür Özel konuşurken 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganları yükseldi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı gündemimizde

Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın adaylığı için kritik mesaj
Ömer Çelik, Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği belediye başkanı hakkında konuştu

Ömer Çelik, AK Parti'ye davet edilen belediye başkanı hakkında konuştu
Narin Güran davasına ilişkin çarpıcı iddia: Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

İlk suçlama geldi! Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

Paletli Yüzme Şampiyonasında İki Türkiye Rekoru Kırıldı

Paletli Yüzme Şampiyonasında İki Türkiye Rekoru Kırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından Balıkesir'de düzenlenen Paletli Yüzme Kulüpler Arası Gençler Türkiye Şampiyonası'nda 2 Türkiye rekoru kırıldı. Gençler arasında Ece Ayça Karabulut ve büyüklerde Ömer Faruk Saydam rekorları geliştirdi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Paletli Yüzme Kulüpler Arası Gençler Türkiye Şampiyonası ve Kış Kupası- Milli Takım Seçmeleri'nde 2 Türkiye rekoru kırıldı.

Federasyonun açıklamasına göre, 2025 sezonu faaliyet programında yer alan ilk organizasyon, Balıkesir'de yapıldı.

Balıkesir Gençlik Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki yarışmalarda, 26 spor kulübünden 186'sı erkek toplam 359 sporcu madalya için mücadele etti.

Gençlerde yarışan Beylikdüzü Olimpiyat Spor Kulübü'nden Ece Ayça Karabulut, 200 metre tüplüde 1.36.36'lık derecesiyle genç ve büyük kadınlar yaş grubunda Türkiye rekorunu geliştirdi.

Şampiyonada diğer Türkiye rekoru erkekler kategorisinde kırıldı. Büyük erkeklerde mücadele eden Bakırköy Su Sporları Kulübü'nden Ömer Faruk Saydam, 200 metre tüplüde 1.27.06'lık derecesiyle gençler ve büyüklerde Türkiye rekoru kırdı.

Kadınlar yaş gruplarında Nisa Kılıç, Ece Ayça Karabulut ve Elif Duru Onur, erkekler yaş gruplarında ise Derin Atman kazandıkları 4'er altın madalya ile organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan isimler oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Kadir Sağlam, organizasyona destek veren herkese teşekkür ederek, "Şampiyonaya katılım ve ilgi çok yoğundu. Geçen yıl aldığımız uluslararası şampiyonluklar altyapıdan yetişen sporcularımızı cesaretlendiren, onları motive eden başarılardı. Yoğun katılımın en önemli nedenlerinden biri bu. Sezona çok güzel bir organizasyonla başladık. Su altı sporları sezonumuz tüm camiamıza hayırlı olsun. Şampiyonada madalya alan tüm sporcularımızı ve antrenörlerini kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
img

15 yaşındaki çocuk doğurduğu bebeği klozete attı
img

Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı
img

Koridorda burun buruna geldiler! Biri arkasına bakmadan gitti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya çekti' iddiası

Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya aldı
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta gol yağmuru var

İlk yarıda gol yağmuru var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı

Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı
Erdoğan ile görüştüğü iddia edilen CHP'li belediye başkanından açıklama geldi

Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği CHP'li başkan konuştu
Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor

Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor!
Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi

Son Dakika Haberleri

Konyaspor Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Konyaspor Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 1 dersten kalınca belge alınır mı (lise)? Konyaspor Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Konyaspor Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Kızıl Goncalar bitti mi, yayından kaldırıldı mı FİNAL mi yaptı? KOSKİ Konya su kesintisi! 13-14 Ocak Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Survivor eleme adayları kim? 13 Ocak Pazartesi Survivor'da potada kimler var? İZSU İzmir su kesintisi! 13-14 Ocak Buca, Menderes, Karşıyaka su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 13-14 Ocak Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 13 Ocak Pazartesi? Kızıl Goncalar neden yok? Bu akşam Kızıl Goncalar yeni bölüm yok mu, yen bölüm ne zaman? Bihter filmi hangi kanalda? Bihter izle NOW TV 13 Ocak Pazartesi!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.