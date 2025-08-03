Palandöken MTB Cup Series Yarışları Sona Erdi

Palandöken MTB Cup Series Yarışları Sona Erdi
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Erzurum'da düzenlenen Palandöken MTB Cup Series yarışları, 6 ülkeden 210 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi ve ödül töreniyle sona erdi. Yarışmanın önemi, sporcuların olimpiyatlar için puan toplamasına katkıda bulunması.

Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder 3200 AŞ ile Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen "Palandöken MTB Cup Series" yarışları sona erdi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200'ün destekleriyle Palandöken Dağı'nda gerçekleştirilen organizasyona 6 ülkeden 210 sporcu katıldı. Şampiyona, yarışlarda dereceye giren sporculara ödül verilmesiyle sona erdi.

Dağ Bisikleti Teknik Kurul Başkanı Mustafa Kocaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin uluslararası zorlu bir parkur yapıldığını söyledi. Kocaman, "Yüksek irtifaya karşı sporcularımız başarı gösterdiler. 2 etapta, clas 1 ve clas 2 yarışları düzenlendi. Burada alınan puanlarla sporcularımız olimpiyatlarda puan topluyorlar. Dünya ve Avrupa şampiyonasına buradan alınan puanlarla katılabiliyorlar. Bu yüzden çok önemli bir müsabakaydı." dedi.

Yarışların son gününde dereceye giren sporcular şöyle:

Elit Erkekler:

1- Sofian Corniglion (Belarus)

2- Emre Yavuz (Türkiye)

3- Olive Timeo (Belarus)

Elit Kadınlar:

1- Hanna Kalashnikaya (Ukrayna)

2- Anastasiya Kuzniatsova (Gürcistan)

3- Azize Bekar (Türkiye)

Genç Erkekler:

1- Çınar Serdaroğlu (Türkiye)

2- Enis Asaf Şanlı (Türkiye)

3- Danila Siniukovich (Fransa)

Genç Kadınlar:

1- Tatyana Chakileva (Kazaksitan)

2- Yuliya Li (Kazakistan)

3- Sofiya Mamayeva (Kazakistan)

17 yaş altı erkekler:

1- Yağız Özçelik

2 - Aybars Tuncel

3- Metin Uğur

17 yaş altı kızlar:

1- Beyzanur Çemç

2- Zeynep Bayram

3- Tuana Baylan

15 yaş altı erkekler:

1- Yahya Kerem Kopuz

2- Mustafa Mert Şenol

3- Taha İnce

15 yaş altı kızlar:

1- Nuray Evcil

2- Duru Koçak

3- Betül Tanrıkullu

13 yaş altı erkekler:

1- Mehmet Emin Yegin

2- Alphan Tarouaktass

3 - Tuna Yıldırım

13 yaş altı kızlar:

1. Hilal Kaymaz

2. Elifsu Gülal

3. Hayrunisa Bozkurt

11 yaş altı erkekler:

1- Murathan Küçükkara

2- Burak Akın

3- Zakaria Fayed

11 yaş altı kızlar:

1- Melisa Ateş

2- Ada Kökez

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Spor
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