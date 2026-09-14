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Palandöken MTB Cup Bisiklet Şampiyonası sona erdi

Palandöken MTB Cup Bisiklet Şampiyonası sona erdi
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Palandöken MTB Cup Bisiklet Şampiyonası, 3 gün süren mücadele ve heyecanın ardından başarıyla tamamlandı.

Palandöken MTB Cup Bisiklet Şampiyonası, 3 gün süren mücadele ve heyecanın ardından başarıyla tamamlandı.

Palandöken'in eşsiz parkurlarında gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gününde çocuk sporcular bisiklet tutkusunu ve yarış heyecanını yaşarken, ikinci gün farklı yaş ve kategorilerden sporcular kıyasıya mücadele etti. Şampiyonanın üçüncü ve son gününde ise uluslararası sporcuların katılımıyla yarışlar zirveye ulaştı.

Organizasyona imza atan Ejder 3200 tarafından yapılan paylaşımda, "Üç gün boyunca pedal çeviren tüm sporcular gösterdikleri performans ve mücadele ruhu için tebrik ediyor; organizasyona katkı sunan tüm paydaşlarımıza, teknik ekibimize, gönüllülerimize ve bizleri yalnız bırakmayan bisiklet severlere teşekkür ediyoruz. Palandöken'de üç gün boyunca spor, mücadele ve bisiklet tutkusu bir aradaydı" denildi

Vali Aydın Baruş'un da katılımıyla Palandöken Yıldızlar Dağ Bisikleti Yarışları (Short Track) kapsamında bu yıl 6'ncısı düzenlenen Palandöken MTB Cup yarışlarına katılarak dereceye giren sporculara ödülleriverdi.

Palandöken'de gerçekleştirilen ve Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alan organizasyon, UCI puanı veren önemli yarışlardan biri olarak 4 farklı kategoride düzenlendi. Elit kategoride mücadele eden sporcular, UCI puanlarının yanı sıra 2028 Los Angeles Olimpiyatları yolunda kritik önem taşıyan olimpiyat puanları kazanmak için pedal çevirdi.

Kazakistan, Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Türkiye'den sporcuların katıldığı yarışlarda, 7 farklı ülkeden toplam 60 elit sporcu kıyasıya mücadele etti. Palandöken'in zorlu parkurunda gerçekleştirilen organizasyon, uluslararası düzeyde sporcuları Erzurum'da bir araya getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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