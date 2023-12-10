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P. Karşıyaka, Galatasaray'ı mağlup ederek 6. galibiyetini aldı

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Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında P. Karşıyaka, evinde Galatasaray'ı 98-76 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini elde etti. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, maçın güzel geçtiğini ve takımın performansından memnun olduğunu belirtti.

P. Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray'ı mağlup ederek ligde üst üste 6. galibiyetini elde etti.

Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında P. Karşıyaka evinde karşı karşıya geldiği Galatasaray'ı 98-76 mağlup etti. Bu sonuçla yeşil-kırmızılılar, ligdeki üst üste 6. galibiyetini elde ederken toplamda da 8. galibiyetine ulaştı. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Galatasaray maçının güzel bir geçtiğini ifade ederek, "Zevkli bir basketbol oynayıp hücumda yeteneklerimizi ortaya koyduk. Aslında ilk yarı da iyi oynuyorduk ama savunma kısmında 2-3 tane gereksiz hata yaptık. Bu da Galatasaray'ı oyunda tuttu. Onların da kazanmaya ihtiyacı vardı. Ancak ikinci yarı iyi hücum tempomuza savunma sertliğimizi de ilave ettik. Herkes topu paylaşarak oynadı, 6 oyuncumuz çift hanelere ulaştı ve izleyenlere güzel bir basketbol izlettik. Takımca performans sergilememiz çok önemliydi. Taraftarımızın da desteğiyle iyi bir galibiyet aldık. Üst sıralardaki duruşumuz ve genel formumuzla ilgili gidişatımız devam ediyor. Bunu hafta içinde Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne taşımamız lazım. Umut ediyorum hafta içi de Almanya'da kazanıp, orada liderlik yolunda önemli bir avantaj elde ederiz. Bizi maç boyunca destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyor, bütün takımımı kutluyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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