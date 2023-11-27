P. Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Strasbourg'u ağırlayacak

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda yer alan P. Karşıyaka, yarın Fransa temsilcisi Strasbourg'u, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda ağırlayacak.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu ekiplerinden Pınar Karşıyaka, yarın Strasbourg ile karşı karşıya gelecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka öncesinde Fransız temsilcisi Strasbourg'un grupta henüz yenilgisi bulunmazken, P. Karşıyaka ise gruptaki tek mağlubiyetini Fransa'da oynanan maçta Strasbourg'a karşı 80-65'lik skorla aldı.

3'te 3 yapan Strasbourg, grupta ilk sırada yer alırken, P. Karşıyaka ise ikinci basamakta bulunuyor.

İzmir ekibi, yarın oynanacak maçta rakibini 16 sayı farkla yenmesi durumunda ise gruptaki liderlik el değiştirecek.

Karşılaşmanın biletleri de bugün saat 11.00 itibarıyla satışa çıktı. - İZMİR