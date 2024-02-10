P. Karşıyaka, Darüşşafaka'ya mağlup oldu
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında P. Karşıyaka, Darüşşafaka'ya 98-86'lık skorla mağlup oldu. Maçta P. Karşıyaka'nın başarılı performansı galibiyet için yeterli olmadı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'n 20. haftasında P. Karşıyaka konuk ettiği Darüşşafaka'ya 98-86'lık skorla mağlup oldu.
Hakemler: Özlem Yalman, Hüseyin Çelik, Polat Parlak
P. Karşıyaka: Errick McCollum 15, Jaylon Brown 15, Vernon Carey 14, Darrun Hilliard 3, Vitto Brown 15, Kenan Sipahi 16, Thomas Akyazılı 2, Hakan Sayılı 2, Furkan Haltalı 2, Efe Ergi Tırpancı, Deniz Kılıçlı, Mert Celep 2
Başantrenör: Ufuk Sarıca
Darüşşafaka: Brendan Adams 6, James Alexander Woodard 26, Muhammad Ali Rahkman 19, Enes Taşkıran 14, Can Korkmaz 2, Berk Demir, Janis Timma 14, Bora Yaşar, Joshua Carlton 2, Muhsin Yaşar 12, Eren Has, Tolga Kay 3
Başantrenör: Rüçhan Tamsöz
1. Periyot: 25-30 (Darüşşafaka lehine)
Devre: 46-45 (P. Karşıyaka lehine)
3. Periyot: 61-69 (Darüşşafaka lehine) - İZMİR