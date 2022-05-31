P&G'nin etkinliğinde 35 olimpik sporcu ve onların anneleri buluştu - Haberler

Olimpik branşlarda Türkiye'yi temsil eden 35 sporcu ve onların anneleri, ülkedeki 35. yılını kutlayan Procter&Gamble (P&G) tarafından hayata geçirilen "Olimpik Anneler" projesinin etkinliğinde bir araya geldi.

"Olimpik Anneler" projesinin tanıtım etkinliği, Beşiktaş'taki Çırağan Sarayı'nda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ile P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu'nun da katılımıyla gerçekleştirildi.

TMOK Başkanı Uğur Erdener, spora sağladığı anlamlı destek nedeniyle Tankut Turnaoğlu'na teşekkür edip, firmanın Türkiye'deki 35. yılını kutlarken, "P&G iyi ki olimpiyat tarihimizin içinde de var. Olimpiyat oyunlarının 14 ana sponsorundan birisi." dedi.

Projenin 2014 yılından bu yana yapıldığını aktaran Erdener, "Tek başına sporcuyu almayan, arkasındaki güçlü desteği de kapsayan, sporcuyu çok konsantre olma yoluna sokan bir proje bu. Her sporcunun arkasında mutlaka ailede bir anne desteği vardır. Anne desteği onun için her şeydir. Yeni projede 35 sporcumuzu, P&G ile birlikte olimpiyat oyunları için desteklemiş oluyoruz. İnanıyorum ki bu 35 çok değerli sporcumuzun 35'i de olimpiyat kotalarını kazanıp, ülkemizi Paris'te temsil edecekler. Diğer sporculara da değişik kanallardan destek sağlamaya gayret ediyoruz. TMOK olarak kış oyunlarına hazırlanan yaklaşık 114 oyuncumuzu bilfiil desteklemiş olmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Turnaoğlu: "Buradaki tablo harika"

TMOK ile birlikteliklerinin 8. yılını doldurduğunu kaydeden P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, "Buradaki tablo harika. Aslında 35. yıl kutlamamızı bugün başlattık. 35. yıl iletişim konseptimiz, 'Sevgi her kapıyı açar' sloganı. Ana kahraman anneler ve anne sevgisi. Biz bunu iletişim diline çevirdik." dedi.

Topluma katkı projeleriyle milyonlarca vatandaşın yaşamını olumlu yönde geliştirmeye ve iyilik hareketlerine Türkiye'de katkı vermeye çalıştıklarını vurgulayan Turnaoğlu, şunları söyledi:

"Topluma katkı projelerini uzun yıllar boyu devam ettirmek üzerine çalışıyoruz. Bu da böyle bir proje. Sayın Uğur Erdener'le yola çıktık, 'Olimpik Anneler' dedik. Sporcuların, arkasında annesi olmadan, sadece düzenli çalışarak buralara gelebilmeleri mümkün olmuyor. Biz de o yüzden özellikle annenin önemini belirtmek istedik. 2024'de Paris Olimpiyatları var. 35 sporcu ve annesine destek veriyoruz. Biz çocuğuna düzenli spor yaptıramayan annelere de buradaki annelerin ilham vermesini istiyoruz. Anneler bizim için çok çok değerli ve öne çıkarmak istiyoruz. 'Çocuğuna düzenli spor yaptırabilen her anne, olimpik annedir.' diyoruz. Çocukların spor yapabilmesi için gelinen nokta çok umut verici. Anneler şimdiden çocuklarını 4-5 yaşından itibaren sporla tanıştırsın istiyoruz."

Milli sporcular, anneleriyle sahneye çıktı

Etkinlikte sahneye çağrılan olimpik sporcular ve anneleri görüşlerini paylaştı.

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, çok uzun bir yolculukta olduğuna ve bu yolculuğun çok fazla özveri, ilgi istediğine dikkati çekerek, "Tabii bu süreci de severek yapmak lazım. Burada en önemli faktör, annemin bu yolculukta benimle birlikte olması. Onunla birlikte aynı projelerde olmak beni çok motive ediyor. Bu zorlu süreçte onlar da bu anı bizimle yaşıyor. Her zaman gülmüyoruz, onlar da bizimle aynı stresi yaşıyor." diye konuştu.

Anne Duygu Çakıroğlu da, "Buradaki her anne gibi ben de çocuğumun başarılarından çok büyük gurur duyuyorum. Hayallerine ulaştığını gördükçe daha da mutlu oluyorum. Her anne benim gibi hissediyordur." açıklamasında bulundu.

Sahneye çağrılan modern pentatlon sporcusu İlke Özyüksel ve annesi Gülcan Özyüksel duygularını paylaştı. İlke Özyüksel, zorlu süreçte manevi desteğe çok ihtiyaçları olduğunu dile getirerek, "Ne zaman başım sıkışsa aradığım ilk kişi annem oluyor ve mutlaka bir çözüm buluyor.O gerçekten beni yönlendirmese, teşvik etmese, nerede nasıl davranmam gerektiğini öğretmese, asla buralarda olamazdım. İyi ki varlar." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sporcu ve annelerine sertifikaları verilip, toplu fotoğraf çektirildi.

Desteklenen sporcular

Proje kapsamında desteklenen oyuncular ve branşları şöyle:

Atıcılık: Ömer Akgün.

Atletizm: Berke Akçam, Ersu Şaşma, Meryem Bekmez, Necati Er, Pınar Akyol ve Salih Korkmaz.

Badminton: Aliye Demirbağ ve Neslihan Yiğit.

Bisiklette Ahmet Örken.

Boks: Buse Naz Çakıroğlu, Esra Yıldız ve Hatice Akbaş.

Buz pateni: Furkan Akar.

Jimnastik: Nazlı Savranbaşı.

Eskrim: Enver Yıldırım ve Nisanur Erbil.

Golf: Can Marko Özdemir.

Güreş: Evin Demirhan, Kerem Kamal, Yasemin Adar ve Zeynep Yetgil.

Judo: Bilal Çiloğlu ve Mihraç Akkuş.

Kano: Hilal Avcı.

Masa tenisi: Özge Yılmaz.

Modern pentatlon: Buğra Ünal ve İlke Özyüksel.

Tekvando: Emre Kutalmış Ateşli, Hakan Reçber ve Hatice Kübra İlgün.

Triatlon: Gültigin Er.

Yelken: Dilara Uralp ve Ecem Güzel.

Yüzme: Berkay Ömer Öğretir.

P&G, bir önceki Olimpik Anneler projesinde 34 sporcuya destek olurken, bu sporculardan 29'u 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanmış, 8'i kürsüye çıkma başarısı göstererek madalyayla ülkeye dönmüştü.