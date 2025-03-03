Özvatanspor, Hacılar Erciyesspor'u 1-0 Yendi
Kayseri Süper Amatör Küme Play Off 2. hafta maçında Özvatanspor, Hacılar Erciyesspor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Golü Resul Yıldırım kaydederken, Özvatanspor'dan Ramazan Durdu kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Kayseri Süper Amatör Küme Play Off 2. hafta maçında Hacılar Erciyesspor ile Özvatanspor karşı karşıya geldi. İlk yarıda gol bulan Özvatanspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Stat: Argıncık 1 Nolu
Hakemler: Cenk Uluçınar, Burhan Başpınar, Furkan Koç
Hacılar Erciyesspor: Fazlı Güner, Abdullah Öztürk, Yusuf Karaboğa, Çağlar Erdemci, Said Emre Gündoğan, Ali Gökşen, Barış Mert Döğenci, Abdullah Gürbüz, Resul Kahriman, Alper Durdu, Cüneyt Karagöz
Özvatanspor: Ali Birol, Talha Çoban, Sedat Sönmez, Halil Yönlü, Erdem Demir, Ramazan Durdu, Murat Kıraç, Şahin Çavuş, Hüseyin Can Uçar, Mevlüt Metin, Resul Yıldırım
Gol: Resul Yıldırım (Dk. 31) (Özvatanspor)
Kırmızı Kart: Ramazan Durdu (Dk. 90) (Özvatanspor) - KAYSERİ