Trabzonspor'un Eski Başkanlarından Özkan Sümer Mezarı Başında Anıldı

Güncelleme:
Trabzonspor'un efsanevi isimlerinden Özkan Sümer'in 5. ölüm yıl dönümü, Maçka'daki mezarı başında düzenlenen anma töreni ile kutlandı. Törene ailesinin yanı sıra Trabzonspor camiasından birçok isim katıldı.

(TRABZON) - Trabzonspor'un önemli isimlerinden Özkan Sümer, 5. ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Trabzonspor'un eski futbolcu ve başkanlarından Özkan Sümer'in 5. ölüm yıl dönümü nedeniyle Maçka'daki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Törene Sümer'in ailesinin yanı sıra, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, kulübün eski teknik direktörlerinden Şenol Güneş, eski Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, divan kurulu üyeleri ve Sümer'in sevenleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Ören ve Güneş, Sümer'in kabrine çiçek bıraktı.

"Trabzonspor'un bereketli topraklarından yetişerek Türk futbolunun en derinlerine iz bıraktı"

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ören, burada yaptığı açıklamada, Özkan Sümer'in sadece bir futbol adamı değil, aynı zamanda bir yol gösterici olduğunu ifade etti. Ören, şöyle konuştu:

"Kulübümüzün eski başkanlarından, Divan Kurulu üyemiz, efsane teknik direktörümüz ve Türk futbolunun abidevi isimlerinden merhum Özkan Sümer'i, vefatının yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Özkan Sümer sadece bir futbol adamı değil, aynı zamanda bir düşünce mimarı, yol gösterici ve bilge bir şahsiyetti. Trabzonspor'un bereketli topraklarından yetişerek Türk futbolunun en derinlerine iz bıraktı. Futbolu yalnızca bir oyun olarak değil; kültür, terbiye ve medeniyet inşası olarak gören nadir isimlerden biri oldu. Sahadaki ustalığının ötesinde adaleti, çalışkanlığı, tevazusu ve dik duruşuyla her zaman bir öğretmen ve liderdi. Yetiştirdiği sporcular, ortaya koyduğu yönetim anlayışı ve camiamıza kazandırdığı vizyon, bugün hala Trabzonspor'un ruhunda yaşamaktadır. Onunla çalışmak ise benim için hayatımın en unutulmaz anılarından biri olmuştur. 2020 yılında ebediyete uğurladığımız Özkan Sümer'i Trabzonsporumuza, şehrimize ve Türk sporuna bıraktığı eşsiz miras dolayısıyla bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

