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Özhan Ataseven, Patnos Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü görevini devraldı

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Özhan Ataseven, Patnos Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü görevini devraldı
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Fatih Alparslan'ın Ağrı İl Gençlik ve Spor Müdür Yardımcılığına atanmasıyla boşalan Patnos Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü görevine Özhan Ataseven getirildi. Alparslan Patnoslulara teşekkür etti, Ataseven gençlik hizmetlerini ileri taşıyacaklarını belirtti.

Patnos Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde önemli bir bayrak değişimi yaşandı. Müdürlük görevini yürüten Fatih Alparslan'ın Ağrı İl Gençlik ve Spor Müdür Yardımcılığı görevine atanmasının ardından boşalan koltuğa Özhan Ataseven getirildi.

İlçede yürüttüğü projeler ve gençlere yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle takdir toplayan Fatih Alparslan, Ağrı İl Gençlik ve Spor Müdür Yardımcılığı görevine atanması nedeniyle Patnos'a veda etti. İlçeden ayrılırken bir teşekkür mesajı yayımlayan Alparslan, görev süresi boyunca kendisine destek olan ilçe halkına, mesai arkadaşlarına ve gençlere şükranlarını sundu.

Alparslan mesajında, "Patnos'ta görev yaptığım süre boyunca gençlerimizin geleceğine dokunmak, spor ve gençlik yatırımlarını güçlendirmek için var gücümüzle çalıştık. Bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen tüm Patnoslu hemşehrilerime ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum," ifadelerine yer verdi.

Özhan Ataseven görevi devraldı

Ataseven; yayınladığı mesajda, "Kıymetli Patnoslu hemşehrilerim, sevgili gençler, Kadim ilçemiz Patnos'a hizmet etme onurunu bu kez Gençlik ve Spor İlçe Müdürü olarak üstlenmiş bulunmaktayım. Kamudaki idari tecrübemizle, ilçemizin enerjisi en yüksek ve yarınlarımızı emanet edeceğimiz gençlik yapısına katkı sunacak olmanın heyecanını yaşıyorum. Görevi devraldığım değerli büyüğüm, müdürüm, Fatih Alparslan'a bugüne kadar ilçemize ve gençlerimize sunduğu kıymetli hizmetler için teşekkür ediyor, Ağrı İl Gençlik ve Spor Müdür Yardımcılığı görevinde başarılar diliyorum.

Bizler için esas olan; Patnos'un her bir gencine dokunmak, onların sporda, kültürde, sanatta ve hayatın her alanında potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmaktır. Tesislerimizin kapılarını ardına kadar gençlerimize açacak, onları geleceğe en güçlü şekilde hazırlamak için gece gündüz demeden çalışacağız. Yeni dönemde de ekibimizle birlikte devraldığımız bu hizmet bayrağını daha ileriye taşımaya kararlıyız. Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmesin; memleketimize ve gençlerimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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