Özel sporcular, VIRTUS Avrupa Yaz Oyunları'nda 6 madalya kazandı

Milli özel sporcular, Polonya'da düzenlenen 2026 VIRTUS Avrupa Yaz Oyunları'nın ikinci gününde 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bydgoszcz kentinde yapılan organizasyonda para yüzmede Ada Zehra Anlatıcı 100 metre kurbağalamada gümüş, Seçil Açıkgöz ise 200 metre karışıkta bronz madalya elde etti.

Seçil Açıkgöz, Zeynep Duru Çiftçi, Eymen Özdemir ve Korcan Bulut Özdemir'den oluşan 4x100 metre karma karışık bayrak takımı da gümüş madalyanın sahibi oldu.

Para masa tenisinde Medine Karakurt ile Eylül Melike Kırsakal'dan oluşan Kadın Milli Takımı, finalde Portekiz ve Fransa karşısında aldığı galibiyetlerle namağlup Avrupa şampiyonu oldu. Enes Burç, otizm karma takım kategorisinde gümüş madalya kazanırken, Burak Burç ile Efe Gümüş'ten oluşan Mental Erkek Milli Takımı bronz madalya elde etti.

Türkiye, ikinci günün ardından organizasyondaki toplam madalya sayısını 19'a yükseltti.