Özel Sporcular Para Atletizm Milli Takımı'na Bakan Bak'tan Tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Finlandiya'da düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 12'si altın, 10'u gümüş ve 7'si bronz olmak üzere toplamda 29 madalya kazanan Özel Sporcular Para Atletizm Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Finlandiya'da düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasında 12'si altın, 10'u gümüş ve 7'si bronz olmak üzere toplamda 29 madalya kazanan Özel Sporcular Para Atletizm Milli Takımını yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Finlandiya'nın Espoo kentinde düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 12'si altın, 10'u gümüş ve 7'si bronz olmak üzere toplamda 29 madalya kazanan Özel Sporcular Para Atletizm Milli Takımımızı kutluyorum. Kadın Milli Takımımızın takım halinde Avrupa Şampiyonu olması, Erkek Milli Takımımızın da Avrupa ikinciliği elde etmesi bizleri ayrıca gururlandırdı. Milli sporcularımızın elde ettiği madalyalarda emeği olanlara teşekkür ediyor, bayram sevincimizi taçlandıran tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." - İSTANBUL