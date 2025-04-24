Özel Sporcular Masa Tenisi İl Birinciliği'nde Heyecan Dolu Anlar

Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü sporcuları Eskişehir'de düzenlenen Özel Sporcular Masa Tenisi İl Birinciliği yarışlarında büyük heyecana ve mücadeleye sahne oldu. Turnuvada sporcular Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvada, Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü sporcuları Nihan Doğan, Görkem Ağırbaş ve Hamza Dönmez üstün performanslarıyla dikkat çekti.

Turnuvada sergiledikleri başarılı performanslarla büyük alkış toplayan özel sporcular, Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde ederek Eskişehir'i ulusal düzeyde temsil etme yolunda önemli bir adım attılar.

Sporcuları bu büyük başarıya hazırlayan Antrenör Ziya Öner, müsabakaların ardından yaptığı açıklamada sporcularının gösterdiği azim ve kararlılıktan gurur duyduğunu belirtti. Öner, "Sporcularımızın bu başarıyı elde etmesi bizler için büyük bir mutluluk. Türkiye Şampiyonası'nda da aynı başarıyı tekrarlamak istiyoruz." dedi. - ESKİŞEHİR