Bakan Kurum: İstanbul'da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok

Son durum raporu! İstanbul'da kaç bina yıkıldı, kaç bina hasar aldı?
DEM heyetinden sürpriz 'tecrit' çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir

DEM heyetinden sürpriz "tecrit" çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir
Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbulluları korkutacak sözler

Japon deprem uzmanından İstanbulluları korkutacak sözler
Bu nasıl vicdansızlık! İstanbul'daki deprem anında hırsızlığa geldiler

Deprem anında büyük rezillik! Kamera her şeyi kaydetti

Özel Sporcular Masa Tenisi İl Birinciliği'nde Heyecan Dolu Anlar

Özel Sporcular Masa Tenisi İl Birinciliği'nde Heyecan Dolu Anlar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de düzenlenen Özel Sporcular Masa Tenisi İl Birinciliği yarışları büyük bir heyecana sahne oldu. Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü sporcuları Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü sporcuları Eskişehir'de düzenlenen Özel Sporcular Masa Tenisi İl Birinciliği yarışlarında büyük heyecana ve mücadeleye sahne oldu. Turnuvada sporcular Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvada, Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü sporcuları Nihan Doğan, Görkem Ağırbaş ve Hamza Dönmez üstün performanslarıyla dikkat çekti.

Turnuvada sergiledikleri başarılı performanslarla büyük alkış toplayan özel sporcular, Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde ederek Eskişehir'i ulusal düzeyde temsil etme yolunda önemli bir adım attılar.

Sporcuları bu büyük başarıya hazırlayan Antrenör Ziya Öner, müsabakaların ardından yaptığı açıklamada sporcularının gösterdiği azim ve kararlılıktan gurur duyduğunu belirtti. Öner, "Sporcularımızın bu başarıyı elde etmesi bizler için büyük bir mutluluk. Türkiye Şampiyonası'nda da aynı başarıyı tekrarlamak istiyoruz." dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.