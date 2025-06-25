Özel Sporcular Down Atletizm Milli Takımı, Çekya'da Şampiyonaya Hazırlanıyor

Özel Sporcular Down Atletizm Milli Takımı, Çekya'da yapılacak Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını Nevşehir'de sürdürüyor.

Prag kentinde 29 Haziran-6 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonaya katılacak sporcular, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) koordinesinde Nevşehir'de düzenlenen kampta çalışmalarını sürdürüyor.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Kompleksi'ndeki antrenmanlara ısınma hareketleri ve koşuyla başlayan sporcular, antrenörleri nezaretinde branşlarına göre cirit, gülle, disk atma ve diğer çalışmalara devam etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Atletizm Teknik Kurul Başkanı Leman Elmas, AA muhabirine, Nevşehir'deki kampın sporcular için verimli olduğunu belirterek, "Atletizmin yanı sıra masa tenisi ve tenis branşında da katılım sağlayacağız. Atletizm takımı olarak güçlü yapıya sahibiz. Bu branşta 11 sporcu ve 7 antrenör ile şampiyonaya katılacağız. Hedefimiz bizlere ait olan rekorları geliştirmek." dedi.

Milli takım antrenörü Tarkan Güney ise kampta sıkı bir çalışma temposu uyguladıklarını, sporcuların kendi branşlarında başarı elde edebilmesi için yoğun çaba harcadıklarını kaydetti.

Hafta sonuna kadar sürecek çalışmaların ardından yola çıkacaklarını aktaran Güney, "Prag kentindeki şampiyona öncesi hazırlık kampına devam ediyoruz. Kampta 9 farklı ilden 11 sporcumuz bulunuyor. Atletizmin tüm branşlarında yarışlara katılacağız. Takım halinde Avrupa şampiyonluğunun yanında bireysel olarak da tüm madalyalara talibiz." diye konuştu.