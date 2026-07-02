Özel sporcular Bocce Türkiye şampiyonası Muğla'da başladı

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Özel Sporcular Bocce Türkiye Şampiyonası, Marmaris Yurdu'nda düzenlenen görkemli bir törenle başladı.

Dostluğun, azmin ve fair-play ruhunun ön planda olacağı şampiyonaya, Türkiye'nin dört bir yanından katılım sağlandı. Büyük heyecana sahne olması beklenen organizasyonda 162 özel sporcu ve 120 antrenörün yanı sıra hakemler, idareciler ve sporcu aileleriyle birlikte yaklaşık 400 misafir Muğla'da ağırlanıyor.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, böylesine değerli bir şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyduklarını belirterek, şu mesajı paylaştı: "Dostluğun, azmin ve fair play ruhunun ön planda olacağı bu anlamlı organizasyonda mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyor, şampiyonanın hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Muğla, her zaman sporun ve özel sporcularımızın yanındadır"

Marmaris'te sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne olacak şampiyona, hafta boyunca devam edecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı