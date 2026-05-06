"Özel Olimpiyatlar Türkiye Doğu Anadolu Bölge Oyunları"nın madalya töreni yapıldı

"Özel Olimpiyatlar Türkiye Doğu Anadolu Bölge Oyunları", Malatya'da madalya töreniyle sona erdi.

Özel Olimpiyatlar Türkiye tarafından Toyota Türkiye'nin ana sponsorluğunda düzenlenen etkinlik, İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Salonu'nda gerçekleştirildi.

Masa tenisi, bocce, basketbol ve atletizm branşlarında gerçekleştirilen organizasyonun sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Özel Olimpiyatlar Türkiye Ülke Direktörü Murat Ağca, basın mensuplarına, Özel Olimpiyatlar Türkiye olarak İnönü Üniversitesinin ev sahipliğinde Doğu Anadolu Bölge Oyunları'nı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Masa tenisi, bocce, basketbol ve atletizm branşlarında 130'dan fazla özel sporcumuz, 60 gönüllümüz, antrenörler, sporcularımızın aileleriyle burada çok güzel, festival havasında iki gün geçirdik. Bu sebeple İnönü Üniversite'mize bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz. Geçtiğimiz yıl da bize burada ev sahipliği yapmışlardı. Doğu Anadolu Bölge Oyunları'nda iki yıl üst üste buradayız. Önümüzdeki yıllarda da burada olmaya devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dört bir tarafında, özellikle il, bölge ve ulusal oyunlarla özel sporcuları bir araya getirmeye çalıştıklarını kaydeden Ağca, "Eğitim ve sağlık konularında da faaliyetlerimiz var. Burada yine Doğu Anadolu Bölge Oyunları çerçevesinde sağlık taramalarımızı da gerçekleştirdik. 100'e yakın özel bireyi burada farklı branşlarda sağlık taramalarına soktuk. Türkiye'nin dört bir tarafında yıl boyunca bu sağlık taramalarımız da devam ediyor. Sosyalleşme etkinliklerimiz de devam ediyor." diye konuştu.

Özel sporcu Ümran Akın, Artvin'den geldiğini, 10 yıldır masa tenisi oynadığını ve 2022'de Malta'da düzenlenen Dünya Oyunları'nda ikinci olduğunu söyledi.

Akın, organizasyonlar sayesinde sosyalleştiklerini ve gezdiklerini anlattı.

Veysel Selçuk da etkinliğe Malatya'dan katıldığını, 6 yıldır atletizm ve basketbol oynadığını ve 2022'de Malta'da düzenlenen Dünya Oyunları'nda durarak uzun atlamada ikincilik elde ettiğini kaydetti.