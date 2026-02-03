Sivasspor'da, Sarıyer maçı hazırlıkları başladı
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Sarıyer ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, antrenmanlarına başladı. Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde gerçekleştirilen idmanda ısınma, pas çalışmaları ve çift kale maç yapıldı. Takım, yarınki antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında deplasmanda Sarıyer ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, müsabakanın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.
Kulüp tesislerinde, Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, idmanı çift kale maçla tamamladı.
Pendikspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular ise günü yenileme çalışması yaparak geçirdi.
Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla Sarıyer maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Sarıyer ile Özbelsan Sivasspor arasında oynanacak karşılaşma, 7 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. - SİVAS