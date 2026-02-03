Haberler

Sivasspor'da, Sarıyer maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da, Sarıyer maçı hazırlıkları başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Sarıyer ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, antrenmanlarına başladı. Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde gerçekleştirilen idmanda ısınma, pas çalışmaları ve çift kale maç yapıldı. Takım, yarınki antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında deplasmanda Sarıyer ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, müsabakanın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Kulüp tesislerinde, Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, idmanı çift kale maçla tamamladı.

Pendikspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular ise günü yenileme çalışması yaparak geçirdi.

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla Sarıyer maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Sarıyer ile Özbelsan Sivasspor arasında oynanacak karşılaşma, 7 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü

İran'dan peş peşe savaş başlatacak hamleler! ABD ordusu anında vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Kante'den olay hamle

Transferi gerçekleşmeyen Kante'den olay hamle
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt
Restoranda yemek yerken husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı

Yemek yiyordu! Ne olduğunu anlamadan kurşunların hedefi oldu
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla 'Beni affedin' yazmış

Eşini ve oğlunu öldürüp kanlarıyla duvara bu notu yazmış
Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Kante'den olay hamle

Transferi gerçekleşmeyen Kante'den olay hamle
Çaykur Rizespor, 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı'ya takıldı

Fenerbahçe'ye binbir zorluk çıkarmışlardı, bir sürpriz daha
Bisikletli 3 çocuk otomobillerin lastiğini kesip, marketlerden hırsızlık yaptı

Küçücük çocuklar mahallenin altını üstüne getirdi