Özbelsan Sivasspor, SMS Grup Sarıyer'i 1-0 Mağlup Etti

Özbelsan Sivasspor, SMS Grup Sarıyer'i 1-0 Mağlup Etti
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Özbelsan Sivasspor, sahasında SMS Grup Sarıyer'i 1-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Bekir Turaç Böke'nin 66. dakikada attığı gol, karşılaşmanın tek sayısı oldu.

Stat: BG Grup 4 Eylül Stadyumu

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emre Doğu, Barış Çiçeksoyu

Özbelsan Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Okan Erdoğan, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 87 Mert Çelik), Ethemi (Dk. 75 Emre Gökay), Avramovski, Kimpioka (Dk 46 Badji), Bekir Turaç Böke (Dk. 90+2 Yılmaz Cin)

Sms Grup Sarıyer : Muhammed Alperen Uysal, Ömer Bayram, Djiloboji, Metehan Mert, Oğuzhan Berber (79 Ozan Sol), Muhammet Mert (Dk. 86 Berkay Aydoğmuş), Fethi Özer (Dk. 79 Oğuzhan Yılmaz), Anziani (Dk. 72 Camara), Regattin, Emre Yeşilyurt (Dk. 72 Traore), Dembele

Goller: Dk. 66 Bekir Turaç Böke (Özbelsan Sivasspor )

Sarı kartlar: Dk. 38 Murat Paluli, Dk. 46 Özkan Yiğiter (Özbelsan Sivasspor ), Dk. 24 Anziani, Dk. 90+2 Traore ( Sms Grup Sarıyer )

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Özbelsan Sivasspor, sahasında SMS Grup Sarıyer'i 1-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
