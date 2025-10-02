Özbelsan Sivasspor, Serikspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında 5 Ekim Pazar günü sahasında Serikspor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından atletik oyunları ve top koruma çalışmaları yapan Yiğidolar, idmanı taktik çalışmasıyla tamamladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS