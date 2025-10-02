Haberler

Özbelsan Sivasspor, Serikspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Serikspor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, antrenmanlarına devam ediyor. Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde yapılan hazırlıklar, taktik çalışmalarla sürüyor.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında 5 Ekim Pazar günü sahasında Serikspor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından atletik oyunları ve top koruma çalışmaları yapan Yiğidolar, idmanı taktik çalışmasıyla tamamladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
