Özbelsan Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında sahasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve taktiksel oyunla tamamlandı.
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında sahasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Atletik koşu çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı taktiksel oyunla tamamladı.
Sivas temsilcisi, yarınki idmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.
Özbelsan Sivasspor ile İstanbulspor, 13 Nisan Pazartesi saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya