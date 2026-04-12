Sivasspor, İstanbulspor maçına hazır
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında yarın İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki idman ısınma hareketleriyle başlayıp, taktiksel oyunla sona erdi.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Atletik koşu çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı taktiksel oyunla bitirdi.
Özbelsan Sivasspor ile İstanbulspor, yarın saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA / Serhat Zafer