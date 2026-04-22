Sivasspor, Iğdır FK maçı hazırlıklarına başladı
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig 37. haftasında Iğdır FK ile oynayacağı maç için hazırlıklara başladı. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla gerçekleştirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleşen idman, ısınma hareketleriyle start aldı.
Pas ve topa sahip olma çalışması da yapan kırmızı-beyazlı ekip, çift kale maçla idmanı tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Özbelsan Sivasspor-Iğdır FK karşılaşması, 26 Nisan Pazar günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.
Kaynak: AA / Serhat Zafer