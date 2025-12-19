Sivasspor, Iğdır FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki Alagöz Holding Iğdır Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top koruma çalışmaları yapılan antrenman, taktiksel oyunla sona erdi.

Kırmızı beyazlı ekip, antrenmanın ardından konaklayacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Alagöz Holding Iğdır FK ile Özbelsan Sivasspor, yarın saat 13.30'da Iğdır Şehir Stadı'nda karşılaşacak.